Sudan: Zehntausende protestierten gegen den Militärputsch

Für Mittwoch riefen die Organisatoren zu landesweiten Kundgebungen gegen den Militärputsch und das drohende Ende der demokratischen Reformen auf. Bei den Protesten am Samstag wurden nach jüngsten Angaben von Ärzten sechs Demonstranten getötet. Am Sonntag nahmen Sicherheitskräfte den Bürochef des arabischen TV-Senders Al-Jazeera fest.

Trotz des massiven Einsatzes von Soldaten, Polizisten und Paramilitärs gingen am Samstag Zehntausende Menschen in mehreren Städten und Teilen des nordostafrikanischen Landes auf die Straßen. In der Hauptstadt Khartum und der angrenzenden Stadt Omdurman versuchten die Sicherheitskräfte, die Demonstranten mit Tränengas und Schüssen auseinanderzutreiben, wie Augenzeugen und ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichteten.