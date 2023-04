Sudan im Chaos: Die Regierungen Europas evakuieren ihre Bürger

Regierungen in Europa und anderen Staaten bemühen sich mit Hochdruck, ihre Bürger aus dem schwer umkämpften Sudan zu bringen. Mehr als 1000 EU-Bürger wurden nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Sicherheit gebracht. Auch 27 österreichische Staatsbürger, darunter rund ein Dutzend Kinder, konnten in der Nacht auf Montag mit Flugzeugen der deutschen Bundeswehr zunächst nach Jordanien evakuiert werden. Die erste Maschine ist am Montag bereits nach Berlin weitergeflogen und dort