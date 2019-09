Suche nach neuer Spitze bringt SPD ein Umfrage-Plus

Das Verfahren mit einem großen Kandidatenfeld und 23 Regionalkonferenzen gab es noch nie bei den Sozialdemokraten – es kommt aber an beim Volk. Drei von vier Deutschen (77 Prozent) begrüßen es, dass die SPD ihre Mitglieder über den Parteivorsitz abstimmen lässt. Das zeigt der ARD-"Deutschlandtrend". Allerdings bemängeln 82 Prozent, dass sich die SPD momentan zu sehr mit Personalfragen und zu wenig mit Inhalten beschäftigt.

Die Suche nach einer neuen Spitze ist eine Mischung aus Castingshow und Wanderzirkus, am Ende soll die Basis über den Vorsitz entscheiden. Seit Mittwoch touren die Kandidaten durch Deutschland, beim Auftakt in Saarbrücken gaben schon zwei Bewerber auf, gestern Abend standen in Hannover noch sieben Duos und ein Einzelkämpfer auf der Bühne.

15 Prozent bei Sonntagsfrage

Dass die Partei debattiert, bringt auch in der Sonntagsfrage Pluspunkte. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD laut "Politbarometer" auf 15 Prozent – das sind zwei Prozentpunkte mehr als zuvor. Union (28 Prozent), AfD (13 Prozent) und Linke (sieben Prozent) können ihre Werte halten, die Grünen verlieren einen Punkt (24 Prozent), die FDP gewinnt einen dazu (sechs Prozent).