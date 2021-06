Sturz der tschechischen Regierung dürfte scheitern

Die Kommunisten verließen während der Debatte über den Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Andrej Babis am Donnerstag demonstrativ den Saal. Damit ist die erforderliche Mehrheit von 101 Stimmen im 200-köpfigen Parlament rechnerisch nicht mehr zu erreichen. Mit der eigentlichen Abstimmung wird erst am späten Abend gerechnet.

"Wir werden uns an diesem Theater nicht beteiligen", sagte Kommunistenchef Vojtech Filip. Hinter dem Misstrauensantrag stehen fünf konservative und liberale Parteien. Sie werfen der Regierung Versagen bei der Corona-Bekämpfung vor. Zugleich seien "Milliarden aus dem Fenster geworfen" worden, kritisierte Petr Fiala von den Bürgerdemokraten. Seit Pandemie-Beginn gab es in dem EU-Mitgliedstaat mehr als 30.000 Corona-Todesfälle

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Babis als Unternehmer und Politiker in einem Interessenskonflikt stehe. Er sei nicht in die Politik gegangen, um Geschäfte zu machen, entgegnete der 66-Jährige. Präsident Milos Zeman hatte angekündigt, die Regierung in jedem Fall bis zur Parlamentswahl Anfang Oktober im Amt zu belassen. In der Geschichte Tschechiens hat es bisher nur einmal einen erfolgreichen Misstrauensantrag gegeben.