Letitia James gehörte zu den Generalstaatsanwälten der 23 Gliedstaaten, die den Versuch des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump vor dem US-Höchstgericht abwehrten, den Willen der Wähler in vier Bundesstaaten zu ignorieren und das Wahlergebnis umzukehren. Und heute, Montag, wird sie als Wahlfrau in New York mit ihrer Stimme Joe Biden im Wahlleute-Kollegium offiziell zum 46. Präsidenten küren.