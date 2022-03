Stromleitung gekappt: Sorgen um AKW Tschernobyl

Eine gekappte Stromleitung löste gestern Sorgen um die Sicherheit des Atomkraftwerks Tschernobyl aus. Die Ukraine fordert dringend eine Feuerpause von Russland, um die Stromleitung reparieren zu können. Sollte der Stromausfall anhalten, bestehe die Gefahr eines Austritts von radioaktiver Strahlung, twitterte Außenminister Dmytro Kuleba.

Dieselgeneratoren als Reserve hätten eine Kapazität von 48 Stunden, um das AKW mit Strom zu versorgen. Danach würden die Kühlsysteme des Lagers für abgebrannte Brennelemente abgeschaltet. In der Folge stehe der Austritt von radioaktiver Strahlung unmittelbar bevor.

Kein Schichtwechsel mehr

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte zuvor schon beklagt, dass das durch die Katastrophe von 1986 bekannte ehemalige AKW zunehmend von der Außenwelt abgeschnitten sei. Der Behörde zufolge sind 210 Techniker und lokale Sicherheitsmitarbeiter seit fast zwei Wochen ununterbrochen im Dienst, weil es unter russischer Kontrolle keinen Schichtwechsel mehr gegeben habe. Sie hätten zwar Wasser und Nahrung, aber ihre Lage verschlechtere sich immer mehr. Außerdem habe die IAEA keine Verbindung mehr zu ihren Überwachungsgeräten.

"Für Österreich besteht keine Gefahr und es sind keine weiteren Veranlassungen in Österreich erforderlich", hieß es von der Strahlenschutzabteilung des Klimaschutzministeriums in Wien.

Die Probleme seien zwar beunruhigend, für den Unglücksreaktor selbst aber ein "überschaubares Problem". Das ist auch die Einschätzung des Strahlenphysikers Georg Steinhauser. Das Blackout in der abgeschotteten Region verschlimmere aber das harte Leben für die Menschen dort weiter. Sorgen machen dem Experten AKWs unter militärischem Druck.

Kein Tag ohne heftigen Beschuss großer Städte und massive Zerstörungenwie hier in Charkiw. Bild: APA/AFP/SERGEY BOBOK

Relativ neue Schutzhülle

Den im Jahr 1986 zerstörten Block 4 in Tschernobyl umgibt eine relativ neue Schutzhülle. "Das ist eigentlich ein Hightech-Gerät mit einer doppelten Stahlhülle", zwischen denen die Luft abgesaugt wird. Kappt man die Stromversorgung, fällt dieser Mechanismus aus. Das sei aber unmittelbar kein größeres Problem, weil der Unglücksreaktor nun bereits so lange Zeit quasi "dahindämmere".

Das größere Problem ist die Funktion der Anlage als eine Art Zwischenlager für die ausrangierten Brennelemente der anderen Tschernobyl-Reaktoren. Just im März hätte der Ausbau zu einer zentralen Sammelstelle für abgebrannte Brennstoffe aus anderen ukrainischen Atomanlagen anlaufen sollen, so der Experte.

Sorgen um andere AKWs

Ein Vorteil sei nun, dass der letzte Reaktor in Tschernobyl bereits im Jahr 2000 vom Netz genommen wurde. "Das heißt, dass dieser jetzt auch nur mehr eine geringe Wärmeleistung hat", erklärte Steinhauser: "Ich traue mich nicht, es zu versprechen, würde es aber nicht so einschätzen, dass die Brennelemente thermischen Schaden nehmen, selbst wenn die Kühlung ausfällt."

Mehr Sorge bereitet dem an der Universität Hannover tätigen Österreicher, dass die jüngsten Vorkommnisse etwa beim Kernkraftwerk Saporischschja vergangene Woche gewissermaßen Schule machen, solche Anlagen stärker in den militärischen Fokus geraten und plötzlich außerhalb "ihrer staatlichen Kontrolle" liegen.

Einige Fluchtkorridore aus Städten funktionieren. Bild: APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Weiter russische Angriffe auf ukrainische Städte

Die militärischen Fronten in der Ukraine scheinen derzeit weitgehend statisch. Nach ukrainischen Angaben gab es gestern wieder Angriffe auf mehrere Städte und dabei Tote und viele Verletzte. Ukrainische Kräfte hätten die Angreifer zurückgeschlagen, hieß es im ukrainischen Lagebericht am Mittwoch.

Laut US-Berichten wurden unter anderem aus Malyn, Mykolajiw und Isjum Kämpfe gemeldet. Am Abend meldete Präsident Selenskyj, eine Geburtsklinik in Mariupol sei angegriffen worden und Kinder unter den Opfern.

Die Angaben der Kriegsparteien sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Seitens der Ukraine war in der Früh noch vielfach von einer vergleichsweise ruhigen Nacht die Rede, etwa rund um die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer sowie in den Gebieten Poltawa und Sumy – dort wurden Fluchtkorridore eingerichtet.

Im Gebiet Saporischschja im Südosten hätten russische Truppen ihre Offensive wieder aufgenommen, das Tempo des Vormarsches habe sich aber verlangsamt. In Tschernihiw seien zehn Wohnhäuser beschossen worden.Von ukrainischer Seite hieß es zudem, allein in Mariupol seien bereits 1170 Zivilisten getötet worden. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) hat in der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar den Tod von 516 Zivilisten dokumentiert.