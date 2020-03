"Strenge Maßnahmen zur Eindämmung von Corona zahlen sich aus"

Mordechai Rodgold ist seit vier Monaten Israels Botschafter in Österreich. Der erste offizielle Besuch außerhalb Wiens führte den Spitzendiplomaten am Mittwoch nach Oberösterreich – ins frühere Konzentrationslager Mauthausen und in den Softwarepark Hagenberg (inklusive Konzert im Stiwa Jazzforum). Im OÖN-Interview sprach Rodgold über Israels Umgang mit Corona und das politische Patt in Jerusalem.

OÖNachrichten: Israel hat rigoros auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert, zigtausende Menschen sind in Quarantäne, das Land ist praktisch abgeriegelt. Warum dieses Vorgehen?

Mordechai Rodgold: Weil wir uns von Anfang an sehr bewusst waren, wie gefährlich dieses Virus ist. Und wir haben die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation stets sehr ernst genommen.

Ist Israel stark betroffen?

Es gibt derzeit 100 Coronafälle – und wir wissen von allen Betroffenen, wo sie angesteckt wurden und mit wem sie Kontakt hatten. Alle Personen, die mit einem Infizierten Kontakt hatten, müssen in Quarantäne. Das heißt, wir haben viele Bürger in Quarantäne, aber wir haben – relativ gesehen – wenige Infizierte. Quarantäne ist einfach der beste Weg, um die weitere Ausbreitung bestmöglich einzuschränken. Israel ist zwar vom Coronavirus betroffen, aber im Vergleich zu anderen Ländern nicht so stark – und ich hoffe, das bleibt so. Die strengen Maßnahmen zahlen sich also aus.

Würden Sie selbst jetzt nach Israel reisen, müssten Sie dann auch in Quarantäne?

Ja, natürlich. Meine Kinder hätten zu Besuch nach Wien kommen sollen, aber sie haben abgesagt – und zwar nicht, weil sie Angst haben, nach Österreich zu kommen, sondern weil sie nach ihrer Rückkehr nach Israel zwei Wochen in Quarantäne müssten. Jeder, der jetzt vom Ausland nach Israel kommt, muss in Quarantäne – egal, aus welchem Land er kommt. Und egal, ob er Israeli ist oder nicht.

Nun zur israelischen Politik: Binnen eines Jahres wurde drei Mal gewählt, es gibt aber immer noch ein Patt. Sehen Sie trotzdem eine Chance auf eine neue Regierung?

Ich hoffe es, die Mehrheit der Bürger wünscht sich eine Regierung.

Wie könnte ein Ausweg ausschauen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Politiker und Parteien müssen daran arbeiten. Die letzten Entwicklungen in der Coronakrise haben dazu geführt, dass die beiden Parteichefs, Benjamin Netanyahu von der Likud-Partei und Benjamin Gantz von Blau-Weiß, die Möglichkeit einer großen Koalition erwähnt haben und darüber sprechen. Dies ist Ausdruck der Solidarität der israelischen Gesellschaft. Denkbar sind natürlich weiterhin eine "normale" Regierung oder eine Minderheitsregierung.

Besteht nicht auch die Gefahr, dass die Bürger zum vierten Mal wählen müssen?

Das könnte natürlich auch sein.

Das würde die Israelis aber wohl sehr zermürben?

Das ist eben Demokratie. Israel ist ja nicht das einzige Land, in dem es mehrere Wahlen hintereinander gab. Die israelische Demokratie ist jedenfalls sehr stark und sehr solide, daher werden wir am Ende bestimmt eine Regierung haben.

Es heißt, dass dieses politische Patt Ausdruck einer Spaltung, einer Polarisierung des Landes sei. Sehen Sie das auch so?

Nein, die israelische Gesellschaft ist nicht gespalten. Im Gegenteil, es gibt eine sehr starke Solidarität – besonders jetzt in Zeiten von Corona. Das spürt man derzeit überall im Land.

Die Sicherheit des Landes Israel und der Bevölkerung steht seit jeher weit oben. Ist die Sicherheit angesichts der politischen Hängepartie momentan noch vollumfänglich gewährleistet?

Ja, keine Frage! Über das Thema Sicherheit gibt es keine Auseinandersetzungen zwischen den Parteien.

Nun nach Oberösterreich: Linz lehnt Stolpersteine als Form der Erinnerung an die Opfer des Holocaust ab, das hat der Stadt Kritik eingebracht – auch von Ihrer Amtsvorgängerin. Nun soll es Stelen (Messingsäulen, Anm.) geben. Sind Sie damit zufrieden?

Es ist wichtig, Erinnerung lebendig zu halten – mit Stolpersteinen oder mit Messingsäulen. Es ist wichtig, dass etwas gemacht wird.

Zur Person

Mordechai Rodgold ist seit November 2019 Israels Botschafter in Wien. Der 1964 geborene Diplomat, der neben Hebräisch, Englisch, Italienisch und Französisch auch exzellent Deutsch spricht, ist 1991 in den diplomatischen Dienst eingetreten. Er vertrat Israel in Marokko, der Schweiz und Italien. Zuletzt war er Direktor für Information der Abteilung für Public Diplomacy.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at