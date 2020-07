Streit um Polizeieinsatz

Der Streit zwischen der US-Regierung und mehreren Bürgermeistern um den Einsatz von Sicherheitskräften des Bundes bei Protesten in amerikanischen Städten spitzt sich zu. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt Washington, Muriel Bowser, forderte gemeinsam mit Kollegen die Regierung von Präsident Donald Trump auf, den Einsatz zu beenden. Trump begründet die Entsendung der Sicherheitskräfte mit einer Zunahme von Gewaltverbrechen in mehreren US-Großstädten. Er verspricht "Recht und Ordnung".

In Chicago wurden am Dienstag bei einer Schießerei mindestens 14 Menschen verletzt. Das Weiße Haus kündigte etwa gleichzeitig – aber unabhängig davon – an, dass sich Trump noch am Mittwoch zur Bekämpfung von Gewaltverbrechen in US-Städten äußern werde.

In einem ungewöhnlichen Schritt waren gegen den Willen der Lokalregierung Sicherheitskräfte in die Stadt Portland entsandt worden. Am Montag drohte Trump, auch in anderen Metropolen des Landes einzugreifen, die von Demokraten regiert werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.