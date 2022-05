Streit mit der EU: Polen lenkt ein und löst Disziplinarkammer für Richter auf

In zweiter Lesung stimmten am Donnerstag nach Angaben der Agentur PAP 231 Abgeordnete für den Entwurf, dagegen waren 208, 13 enthielten sich. Der von Präsident Andrzej Duda eingebrachte Gesetzesentwurf muss nach der Zustimmung des Sejm noch vom Senat verabschiedet werden.

Die EU-Kommission hatte die Auflösung zu einer Voraussetzung für die Freigabe europäischer Corona-Hilfsgelder in Höhe von rund 35 Milliarden Euro gemacht. "Wir können keinen Konflikt mit der Europäischen Kommission gebrauchen. Denn wir sind gerade in einer schwierigen internationalen Situation", sagte Duda Anfang Februar. Er begründete seine Gesetzesinitiative ausdrücklich damit, dass er der Regierung "ein Instrument zur Lösung des Streits mit der Europäischen Kommission und zur Freigabe des Nationalen Wiederaufbauplans" in die Hand geben wolle.

Polen benötige das Geld aus dem Fonds dringend, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Außerdem brauche Polen angesichts der bedrohlichen internationalen Lage Ruhe und Einigkeit, um an der Verteidigung von Unabhängigkeit und Freiheit von Nachbarstaaten mitwirken zu können. Wenige Wochen später folgte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Der Präsident hatte bei der Ankündigung seiner Initiative zugleich auf das Veto verwiesen, das er Ende Dezember 2021 gegen ein Mediengesetz eingelegt hatte, mit dem die amerikanischen Eigentümer des größten privaten Fernsehsenders zum Verkauf ihrer Mehrheit gezwungen werden sollten. Damit habe er einen Streit "mit unserem größten Verbündeten, den Vereinigten Staaten", aus dem Weg geräumt, sagte Duda damals.

Richter bestrafen und entlassen

Die Kammer, die Richter bestrafen und entlassen konnte, steht im Zentrum des Konflikts um die Justizreformen der nationalkonservativen polnischen Regierung. Die Mitglieder des Gremiums wurden vom Landesjustizrat ernannt, der von der Politik kontrolliert wird. Brüssel warf Warschau vor, mit der Kammer die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben und somit gegen einen Grundwert der EU zu verstoßen. Da die Regierung in Warschau die Auflösung des Gremiums zunächst verweigerte, verurteilte der Europäische Gerichtshof Polen zur Zahlung eines Zwangsgeldes von einer Million Euro pro Tag. Die Strafe hat sich inzwischen auf 200 Millionen Euro summiert.

Die Regierung hatte in der vergangenen Woche erklärt, sie hoffe mit der bevorstehenden Auflösung der Disziplinarkammer auf eine baldige Freigabe der EU-Hilfsgelder. Aus Sicht der Opposition geht das Einlenken der Regierungspartei PiS nicht weit genug. "Nein, das löst das Problem nicht. Polen braucht dieses Geld und es ist ein Skandal, dass wir es durch die unverantwortliche Politik der PiS-Regierung noch nicht erhalten haben", sagt der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, ein führender Vertreter der größten Oppositionspartei "Bürgerplattform". Die Kommission muss sehr hart sein und Druck auf die PiS-Regierung machen, damit sie die Bedingungen erfüllt und die Rechtsstaatlichkeit in Polen sicherstellt."

Von der Leyen kommt

Anstatt der Disziplinarkammer soll eine "Kammer für berufliche Verantwortung" entstehen. Damit werde die Kammer eigentlich nur umbenannt, befürchtet die Opposition. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki scheint sich seiner Sache aber sicher: "Am 2. Juni kommt die EU-Kommissionspräsidentin hierher, um zu unterschreiben, dass wir die Meilensteine für die Hilfsgelder der EU erfüllen."