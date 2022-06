Streit beendet: EU einigt sich mit Polen

Das teilte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni mit. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde heute in Warschau die Details vorstellen. Vorangegangen war ein Streit über Polens Justizreformen. Sie beschneiden nach Ansicht von Kritikern die Unabhängigkeit der Richter. Am Donnerstag beschloss das Parlament die Abschaffung der Disziplinarkammer am Obersten Gerichtshof.