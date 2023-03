Streik: Frankreich droht Mangel an Treibstoffen

Die Auslieferung von Treibstoff aus den Raffinerien war gestern weiterhin blockiert. Verkehrsminister Clement Beaune drohte mit Zwangsmaßnahmen. "Wir lassen es nicht zu, dass das Land lahmgelegt wird", sagte er dem Sender LCI. "Wir haben juristische Mittel, um einzuschreiten", so der Minister.

Keine Transporte zu Tankstellen

Die französischen Raffinerien produzieren derzeit weiter Benzin und Diesel, können aber wegen der Blockaden die Tankstellen nicht beliefern. Bisher herrscht dort noch kein Treibstoffmangel. Doch es war im Oktober bereits zu schwierigen Situationen gekommen, als die Beschäftigten in den Raffinerien und Treibstoffdepots einen Inflationsausgleich verlangt hatten. Damals verpflichtete die Regierung das Personal zum Dienst.

Die französische Regierung will erreichen, dass Franzosen länger arbeiten, um ein Defizit in der Pensionskasse zu verhindern. Zudem soll die Mindestpension bei voller Beitragszeit auf 1200 Euro angehoben werden. Laut OECD gehen derzeit Franzosen im Durchschnitt mit 60 Jahren in Pension.

