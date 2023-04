Streik: 50.000 britische Ärzte wollen mehr Geld

In Großbritannien sind am Dienstag knapp 50.000 Assistenzärzte aus Krankenhäusern in einen befristeten Streik getreten. Die Mediziner fordern eine um 35 Prozent höhere Bezahlung. Der Streik ist auf vier Tage angesetzt. Die Verantwortlichen für das staatliche britische Gesundheitssystem NHS gingen am Anfang des Ausstandes davon aus, dass rund 350.000 Arzttermine, darunter auch viele Operationen, dem Streik zum Opfer fallen würden.

Kein Einlenken in Sicht

"Während Covid wurde für uns geklatscht, ich wollte den Menschen helfen. Wenn es aber so ist, dass wir wirklich Probleme haben, die Miete zu bezahlen, ist es den Leuten egal", sagte eine junge Assistenzärztin gegenüber des britischen "Guardian". Manche Mitarbeiter des britischen Gesundheitssystems müssten ihre Lebensmittel in Sozialmärkten kaufen, weil sie mit ihrem Gehalt nicht über die Runden kämen. Die Mediziner argumentieren, ihre Bezüge seien in den vergangenen 15 Jahren real um 26 Prozent gesunken. Dies sei das Ergebnis von Gehaltserhöhungen, die jeweils geringer als die Inflation ausgefallen seien.

Der britische Gesundheitsminister Steve Barclay nannte die Forderungen jedoch völlig unangemessen. Sie hätten für einige Ärzte eine Gehaltserhöhung um 20.000 Pfund (aktuell 22.858,45 Euro) pro Jahr zur Folge. Ein Einlenken ist nicht in Sicht.

Der NHS ist in Großbritannien staatlich organisiert und wird aus Steuermitteln finanziert. Wegen der wachsenden Wirtschaftskrise sind auch die Staatskassen leer.

Versorgungsengpässe

Während des Streiks sind die britischen Gesundheitseinrichtungen nur sehr dünn besetzt. Momentan kann nicht einmal die Notfallversorgung garantiert werden. Es wird erwartet, dass es während des viertägigen Streiks zu massiven Versorgungsengpässen kommen wird. Doch stehen die Briten mehrheitlich hinter den streikenden Ärzten. Sie waren einst stolz auf ihr staatliches Gesundheitssystem und fordern auch in Zukunft eine bestmögliche Versorgung auf Staatskosten.

Der Ärztestreik ist die neueste Episode in einem seit Monaten anhaltenden Kampf von Bediensteten um höhere Bezüge. Bereits im März war beispielsweise Pflegepersonal für drei Tage in einen Ausstand getreten.

Video: ORF-Korrespondent Jörg Winter berichtet aus London über die Ärzte-Streiks und wie das Gesundheitssystem so einen Streik überhaupt stemmen kann.

