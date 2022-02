Strafe: Uganda muss dem Kongo Millionen zahlen

Dies ist eine Gesamtsumme für alle Schäden, die Uganda dem Nachbarland im Konflikt um die rohstoffreiche Provinz Ituri von 1998 bis 2003 zugefügt hat. Uganda müsse das Geld in fünf Jahresraten bis 2026 bezahlen, urteilte das höchste Gericht der Vereinten Nationen am Mittwoch in Den Haag. Das Urteil ist bindend, eine Berufung ist nicht möglich.