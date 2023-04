Stoltenberg-Besuch: Selenskyj fordert die NATO-Einladung für sein Land

Wolodymyr Selenskyj hat von der NATO gefordert, die Ukraine zum Beitritt in das Militärbündnis einzuladen. Das sagte der Präsident der Ukraine gestern auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew. "Ich bin dankbar für die Einladung zum Gipfel in Vilnius (dieser findet im Juli statt, Anm. d. Red.), aber es ist auch wichtig, dass die Ukraine eine entsprechende Einladung erhält."

Stoltenberg, der gestern überraschend nach Kiew kam, sagte eine Diskussion der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für den Gipfel in der litauischen Hauptstadt zu. "Die Zukunft der Ukraine ist in der euro-atlantischen Familie, die Zukunft der Ukraine ist in der NATO, alle Verbündeten sind sich da einig", sagte Stoltenberg. Das Thema werde daher während des Gipfels im Juli "oben auf der Agenda" stehen.

Stoltenberg sicherte Kiew gestern zudem die Hilfe des Verteidigungsbündnisses zu, "so lange, wie dies nötig sein wird".

Kriegsziel NATO-freie Ukraine

Russland hat anlässlich des Stoltenberg-Besuchs in Kiew sein Kriegsziel bekräftigt, eine Aufnahme des Nachbarlandes in das Militärbündnis zu verhindern. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Agentur Interfax zufolge, dass Russland sich durch eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bedroht sehe. "Weil das andernfalls eine ernste, bedeutende Gefahr für unser Land, für seine Sicherheit mit sich bringt."

