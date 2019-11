Stimmungstest: Hongkongs Bürger drängten an die Wahlurnen

In Hongkong strömten am Sonntag angesichts der seit fast sechs Monaten anhaltenden Proteste gegen die Regierung mehr Menschen als jemals zuvor an die Wahlurnen – ein Zeichen für die politisch aufgeheizte Stimmung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. 70 Prozent der 4,1 Millionen Menschen, die sich als Wähler registrieren hatten lassen, kürten 452 Bezirksräte in 18 Bezirken. Bei den Kommunalwahlen 2015 hatte die Beteiligung bei rund 47 Prozent gelegen.

Experten zufolge dürfte die Demokratiebewegung von der hohen Wahlbeteiligung profitiert haben. Diese hatte im Vorfeld für eine hohe Beteiligung geworben und hoffte auf deutliche Stimmengewinne. Allerdings sind bei weitem nicht alle Hongkonger mit den Protesten einverstanden. Bisher beherrschte das treu zur Führung in Peking stehende Regierungslager rund drei Viertel der Bezirksratsposten.

Schon am frühen Morgen bildeten sich lange Schlangen vor den Wahllokalen in der Sonderverwaltungsregion. Viele befürchteten offenbar, dass der Urnengang später gestoppt werden könnte. Die Demokratiebewegung hatte zuvor für den Wahltag ein Aussetzen der Proteste gegen die pekingtreue Regierung angekündigt.

Wong durfte nicht kandidieren

Im Rennen um einen der Bezirksratssitze traten 1104 Kandidaten an – ebenfalls Rekord. Nicht zugelassen wurde der bekannte Demokratie-Aktivist Joshua Wong. Er kündigte bei seiner Stimmabgabe an, weiter für Demokratie in Hongkong kämpfen zu wollen. "Selbst wenn sie mich vom Wahlzettel streichen, mich im Gefängnis einsperren. Das beflügelt mich nur, mit mehr Entschlossenheit für unsere Zukunft zu kämpfen."

Der Bezirksrat verwaltet einen Teil der öffentlichen Gelder und ist für Aufgaben wie Recycling, Transport und die Gesundheitsversorgung zuständig. Regierungschefin Carrie Lam hatte bei ihrer Stimmabgabe die Hoffnung geäußert, dass die relative Ruhe der vergangenen Tage anhalte. "Ich hoffe, dass diese Art von Stabilität und Ruhe nicht nur für die heutigen Wahlen gilt", sagte sie. Es müsse vielmehr jeder zeigen, dass man aus diesem Dilemma herauskommen und einen Neuanfang wolle.

Der Campus der Polytechnischen Universität, wo sich die letzten gewaltsamen Auseinandersetzungen konzentriert hatten, war weiter von Polizei umstellt, während einige Demonstranten noch immer in den Hörsälen ausharrten. Ansonsten hielt sich die Präsenz der Polizei auf den Straßen in Grenzen. Dies stand im Gegensatz zu Berichten, wonach alle Wahllokale von Bereitschaftspolizei geschützt werden und dafür fast alle der 31.000 Beamten zum Einsatz kommen sollten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.