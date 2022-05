Stimmungstest für Boris Johnson

Laut Umfragen hat der Tory-Chef nicht zuletzt im Zuge der "Partygate"-Affäre an Zustimmung verloren. Umfragen legen bereits nahe, dass die Konservativen schlecht abschneiden werden. Allerdings sind Wahlen in der Mitte einer Amtsperiode stets eine willkommene Gelegenheit für die Wähler, die Regierung abzuwatschen, was sich als Entschuldigung einer Wahlniederlage anbietet.

Dabei ist Partygate nicht das große Thema bei den Wählern. Die Bürger haben die Corona-Verfehlungen von Johnson sozusagen schon eingepreist. Den Briten ist die momentane Krise bei den Lebenshaltungskosten wichtiger. Anfang April wurde der Preisdeckel bei den Energiekosten erhöht, auf jeden Haushalt kommen jetzt Mehrkosten von durchschnittlich 700 Pfund jährlich hinzu. Auch die rasant steigende Inflation kümmert die Leute. Labour schlägt eine Sondersteuer für Energieunternehmen vor, die aufgrund gestiegener Preise hohe Profite einstreichen konnten, was allerdings von den Konservativen zurückgewiesen wird.

Sollten die Torys bei den Kommunalwahlen stark verlieren, ist Johnsons Position als Parteichef gefährdet und der innerparteiliche Druck wächst. (witt)