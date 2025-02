Stiller Staatsstreich? Wie Elon Musk sich Zugriff auf Behörden verschafft

Der Auftritt war bizarr. Begleitet von seinem vierjährigen Sohn absolvierte Donald Trumps Bürokratieabbau-Beauftragter Elon Musk am Dienstagabend (Ortszeit) einen Presseauftritt im Weißen Haus. US-Präsident Trump saß weitgehend teilnahmslos am Schreibtisch daneben und unterzeichnete Dekrete – eines davon soll alle Bundesbehörden verpflichten, mit Musks "Departement of Government Efficiency" (DOGE) zusammenzuarbeiten. Doch in Wahrheit ist dieses "Amt für Regierungseffizienz" kein Amt