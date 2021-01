Der schwarze Prediger der "Ebenezer Baptist Church" Martin Luther Kings ringt mit seinen Emotionen, als er über das Geschehen der Wahlnacht reflektiert. In einer Video-Botschaft spricht Raphael Warnock über seinen Lebensweg, der als elftes von zwölf Kindern einer bettelarmen Familie in einer Sozialwohnung in Savannah begann und ihn mit seiner Wahl in den US-Senat zu einem der mächtigsten Politiker aufsteigen ließ.