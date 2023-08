Steuerentlastung für die deutsche Wirtschaft

Deutsche Regierungsklausur in Meseberg

Das Gesetz sieht Entlastungen von rund sieben Milliarden Euro pro Jahr ab 2024 und insgesamt mehr als 32 Milliarden Euro in den nächsten Jahren vor.

Der Bundestag dürfte in den nächsten Monaten über den Entwurf beraten. Auch die Länder müssen zustimmen, weil sie zusammen mit den Kommunen einen Großteil der erwarteten Steuermindereinnahmen verkraften müssen.

Mitte August hatte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) die Steuerentlastungen zunächst blockiert, um mehr Geld für die Kindergrundsicherung durchzusetzen. Hier hatte sich die Ampelkoalition am Montag aber auf Eckpunkte verständigt.

Investitionen in Klimaschutz

Kernstück ist eine Investitionsprämie in Höhe von 15 Prozent der Gesamtsumme bei Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen. Diese ist aber weniger umfangreich als die eigentlich im Koalitionsvertrag vorgesehenen "Superabschreibungen", die auch Investitionen in die Digitalisierung anschieben sollten.

Ökonomen und Wirtschaftsverbände hatten zuletzt bereits betont, die Maßnahmen gingen in die richtige Richtung, seien aber nicht groß genug angelegt. FDP-Chef Christian Lindner würde Unternehmen gerne stärker steuerlich entlasten, sieht dafür in der Ampelkoalition mit SPD und Grünen aber keine Mehrheit.

