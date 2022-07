Sterne stürzten Italien in eine Krise: Schiedsrichter sucht nach einem Ausweg

Ein Ministerpräsident, der ein Vertrauensvotum mit 172 Ja- und nur 39 Nein-Stimmen souverän gewinnt, lehnt sich normalerweise entspannt zurück und geht zum normalen Regierungsgeschäft über. Nicht so Mario Draghi in Italien. Der 74-Jährige setzte sich zwar im Senat – der zweiten Kammer des Parlamentes in Rom – scheinbar mühelos durch, doch das reichte ihm nicht.