Steht Misstrauensantrag gegen Johnson bevor?

Jetzt wird es in der Partygate-Affäre wirklich eng für den britischen Premierminister Boris Johnson: Laut einem Bericht der Tageszeitung "Financial Times" (Freitagsausgabe) sind bereits 45 Briefe von Unterhausabgeordneten der konservativen Regierungspartei beim zuständigen Komitee der Tories eingegangen, die dem Regierungschef das Vertrauen entziehen. Sprechen ihm mindestens 15 Prozent der Tory-Mandatare – also 54 Parlamentarier – das Misstrauen aus, muss sich der Premier einer Abstimmung stellen.

Die Polizei hat unterdessen Befragungsbögen an rund 50 Beteiligte der illegalen Lockdown-Partys in der Regierungszentrale in der Downing Street geschickt – darunter wohl auch an Johnson. Selbst Verbündete des Premiers gehen bereits davon aus, dass ein baldiges Misstrauensvotum ohnehin unausweichlich wäre, sollte am Ende der Ermittlungen ein Bußgeld gegen Johnson verhängt werden.

Ein Rücktritt von sich aus scheint für den Regierungschef in diesem Fall jedoch nicht vorstellbar: Er werde "bis zum bitteren Ende kämpfen", zitierte die Financial Times gestern einen seiner engen Vertrauten. Insider rechnen damit, dass Scotland Yard die Ermittlungen nicht vor Anfang März abschließen wird.

Unklar war zunächst allerdings noch, ob der gestern bekanntgewordene Rücktritt der Londoner Polizeichefin Cressida Dick die Untersuchungen in irgendeiner Weise beeinflussen könnte.