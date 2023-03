Steht Bachmut vor dem Fall? Stadt ist laut Söldnerchef "praktisch" umzingelt

Die seit Monaten umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut sei von den russischen Streitkräften "praktisch umzingelt". Das sagte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, in einem am Freitag veröffentlichten Video. Eine einzige Straße Richtung Westen würde den Ukrainern noch offenstehen.

Am Donnerstag war der Wagner-Gruppe ein Vorstoß bis zum Fluss Bachmutska, der den Osten vom Westen der Stadt trennt, gelungen. Nun scheint der ukrainische Rückzug aus dem Ostteil der Stadt in Gang zu sein. Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt die Sprengung einer Bahnbrücke im Norden der Stadt. Prigoschin forderte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf, seine Truppen aus der Stadt zurückzuziehen.

ZIB 1 - Ukraine: Bachmut kurz vor dem Fall?

Dagegen beharrt die ukrainische Seite darauf, dass die Stadt weiter verteidigt werde. "Ja, es ist schwierig und hart, aber wir wissen, wie wir weiter vorgehen", sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Oleksij Danilow, dem Portal RBK-Ukraina. Einer ukrainischen Aufklärungseinheit, die mit Drohnen arbeitet, wurde indes nach Angaben ihres Kommandanten befohlen, sich zurückzuziehen.

Das ukrainische Militär teilte zuvor mit, erneut zahlreiche russische Angriffe im Gebiet um Bachmut im Osten des Landes (Oblast Donezk) abgewehrt zu haben. In den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 85 Angriffe in den fünf Hauptsektoren an der dortigen Front zurückgeschlagen worden, teilte der Generalstab des ukrainischen Militärs mit. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow schloss in einem Interview mit der deutschen "Bild"-Zeitung nicht aus, dass Bachmut an die Russen fallen könnte. Dies würde aber lediglich bedeuten, "dass sie einen kleinen Sieg erringen".

In Moskau ging gestern eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates zu Ende, ohne dass konkrete Beschlüsse vorgestellt wurden. Präsident Wladimir Putin hatte das Gremium zusammengerufen, um über die Ereignisse im Grenzgebiet Brjansk im Südwesten Russlands zu beraten, wo am Donnerstag – laut Putin – "bewaffnete ukrainische Nationalisten" zwei Menschen auf russischem Territorium getötet hatten.

ZIB 1: ORF-Korrespondent Christophe Kohl ordnet den Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz beim US-Präsidenten Joe Biden ein. Diese werden erörtern, wie die Ukraine weiterhin unterstützt werden kann.

Panzerkauf in der Schweiz

Nach der Entscheidung, die Ukraine mit zwei Leopard-2-Kampfpanzerbataillonen zu unterstützen, will die deutsche Bundesregierung entstandene Lücken rasch schließen. In einem Brief bitten die Minister Boris Pistorius (Verteidigung, SPD) und Robert Habeck (Wirtschaft, Grüne) die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd deshalb um Erlaubnis, dass das Unternehmen Rheinmetall aus der Schweiz eingemottete Leopard-2 aus den 1980er-Jahren kaufen darf.

Um einen Ersatz für die Panzer vom Typ 2A6, die Deutschland schon Ende März liefern will, handelt es sich aber nicht. Stattdessen geht es um den Kauf von Panzern vom Typ Leopard 2A4. Aus diesem Bestand könnten dann EU- oder NATO-Länder wie Polen oder Spanien Ersatzteile oder ganze Panzer erstehen. Zudem sichert Deutschland der Schweiz in dem Schreiben zu, die Kampfpanzer nicht in die Ukraine weiterzuleiten.

Die Schweiz hat insgesamt 230 Leopard-2-Panzer, von denen 134 im Dienst und 96 stillgelegt sind.

