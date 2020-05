Statt pompöser Feiern gab es nur ein stilles Gedenken

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren waren in ganz Europa heuer besonders große Feierlichkeiten geplant. Coronabedingt mussten diese jedoch ohne großes Publikum und zum Teil im Internet stattfinden.

In Berlin legte die Staatsspitze einen Kranz an der Neuen Wache nieder, in Paris verneigte sich Präsident Emmanuel Macron am Triumphbogen. Queen Elizabeth II. wandte sich in einer Fernsehrede ans Volk. Und Russlands Staatspräsident Putin musste seine pompöse Militärparade zur Siegesfeier über Hitler-Deutschland verschieben und sich mit einer kleinen Gedenkfeier begnügen.

LONDON: Statt der geplanten pompösen Feierlichkeiten im ganzen Land beging Großbritannien den „VE-Day“ mit einem zweiminütigen Gedenken im Stillen. Queen Elizabeth II., die zu Kriegsende 19 Jahre alt war, richtete sich um 21 Uhr mit einer TV-Ansprache an die Nation. Der Zeitpunkt war kein Zufall: Es war exakt die Uhrzeit, zu der einst ihr Vater, König George VI., vors Mikrophon getreten war. Anschließend fand gestern ein landesweites „Sing-along“ des legendären Weltkriegshits „We’ll Meet Again“ von Vera Lynn statt. Bild: Afp

Auch in Wien fand das "Fest der Freude" nicht mit zehntausenden Teilnehmern am Wiener Heldenplatz statt, sondern nur in Form einer Fernsehsendung. Alle vier Alliiertenvertreter schickten zum Gedenken der Republik an das Ende des Zweiten Weltkriegs aber persönliche Grußbotschaften nach Wien. Via Video zu Wort meldeten sich US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin, Großbritanniens Außenminister Dominic Raab und Frankreichs Botschafter.

BERLIN: „Man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben“, sagte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Gedenkrede in Berlin an der Neuen Wache, der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die offizielle Kranzniederlegung fand nur in ganz kleinem Kreis statt, an der neben Steinmeier nur Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie die Präsidenten des Bundestags, Bundesrats und Bundesverfassungsgerichts teilnahmen. Ursprünglich war auch in Berlin ein Staatsakt mit 1600 Gästen geplant. Bild: Afp

Persönliche Videobotschaften

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs habe sich ein Verhältnis zu Europa entwickelt, das stärker ist als je zuvor, betonte Trump. Der US-Präsident erinnerte an das jüngste Treffen mit Kanzler Sebastian Kurz und die gute Beziehung zu Österreich. "Unsere Völker verstehen einander, der Kanzler hat einen fantastischen Job gemacht", so Trump.

MOSKAU: Eigentlich wollte Kremlchef Wladimir Putin den 75. Jahrestag des Sieges über Hitler mit der größten Militärparade der Geschichte feiern – mit Gästen aus aller Welt. Die Russen feiern den Sieg über Nazi-Deutschland einen Tag später, weil bei der Kapitulation am 8. Mai 1945 in Moskau schon der neue Tag angebrochen war. Putin, der heute einen Kranz am Ewigen Feuer in Moskau niederlegen will, hat trotz der Corona-Pandemie Höhepunkte angekündigt. In mehreren russischen Städten sind Feuerwerk und Flugparaden geplant. In seiner Rede dürfte der Staatspräsident einmal mehr betonen, dass Russland unbesiegbar sei und die Parade bald nachgeholt werde. Dann sollen Tausende Soldaten aufmarschieren und Panzer über den Roten Platz donnern. Bild: Afp

Auch Putin wünschte dem "freundschaftlichen österreichischen Volk Wohlergehen, Frieden und Prosperität". Man habe den Krieg weder gebraucht noch gewollt, betonte er. "Er wurde der Sowjetunion aufgezwungen."

Video: 75 Jahre Kriegsende - Grußbotschaft Putin

Der 8. Mai 1945 sei im kollektiven Gedächtnis verankert, sagte Raab, der derzeit die Geschäfte des britischen Premierminister Boris Johnson führt. Im Namen des französischen Präsidenten Macron sprach Botschafter Francois Saint-Paul: "In einer Zeit, wo die Gesundheitskrise neue Trennlinien in der heutigen Welt ans Licht bringen könnte, ist es umso mehr unsere Pflicht, des 8. Mai zu gedenken, die das Ende der Nazi-Barbarei kennzeichnet."

PARIS: Mit einer Gedenkfeier am Pariser Triumphbogen erinnerte auch Frankreich an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Präsident Emmanuel Macron legte zunächst vor derStatue von General Charles de Gaulle in Paris einen Kranz nieder und fuhr dann weiter zum Triumphbogen. Dort fachte er die Ewige Flamme symbolisch neu an. Wegen der Coronakrise fand die Zeremonie in diesem Jahr ohne Zuschauer statt. Hohe Militärs waren anwesend – ebenso Macrons Vorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande sowie Vertreter derRegierung. Ein Kunstflug der Patrouille de France zeichnete eine Trikolore in den Himmel.Am Pariser Eiffelturm wurde ebenfalls eine riesige Trikolore angebracht. Bild: Afp