Staatspräsident Selenskyj stimmt die Ukrainer auf einen längeren Krieg ein

Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung seines von Russland angegriffenen Landes auf einen längeren Krieg vorbereitet. In seiner Videoansprache in der Nacht auf Donnerstag machte er aber zugleich den Menschen in den russisch besetzten Gebieten im Süden Hoffnung, dass die Ukraine sie befreien werde.