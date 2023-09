Staatsbegräbnis für Italiens Ex-Präsident Napolitano

Der Tag des Begräbnisses wurde noch nicht bekanntgegeben. Der Leichnam soll im Senat aufgebahrt werden, wie Senatspräsident Ignazio La Russa ankündigte. Napolitano, 70 Jahre lang ein Protagonist der italienischen Politik, war nach Ende seiner Amtszeit als Präsident Senator auf Lebenszeit.

Napolitano lag seit vier Monaten in der Klinik "Salvator Mundi" in Rom, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. An seiner Seite standen seine Frau Clio Maria Bittoni, seine Söhne Giulio und Giovanni und sein Kommunikationsberater und lebenslanger Freund Giovanni Matteoli. Das Krankheitsbild des Senators auf Lebenszeit war schon seit einiger Zeit komplex. Im Mai 2022 unterzog er sich einer Bauchoperation. Schon 2018 musste sich er sich nach einer plötzlichen Krankheit einer Operation an der Aorta unterziehen.

Unmittelbar nach der Nachricht von Napolitanos Tod am Freitagabendwurden die Flaggen des Parlaments auf halbmast gehisst. Vor allen Fußballliga-Spielen bis Montag soll eine Schweigeminute zu Ehren Napolitanos eingehalten werden.

Napolitano war der erste Präsident in der Geschichte der Republik, der das Amt zweimal ausübte: 2013 wurde er erneut in den Quirinalspalast gewählt, nachdem er 2006 das erste Mal zum Staatsoberhaupt gekürt worden war. Der Tod von Ex-Staatspräsident Giorgio Napolitano wird von Roms politischer Szene betrauert.

