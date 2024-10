Springsteen: Trump will "amerikanischer Tyrann" werden

Musiker Bruce Springsteen bei der Wahlveranstaltung in Clarkston, Georgia

Trump trete an, "um ein amerikanischer Tyrann" zu werden, sagte Springsteen bei einem Wahlkampfauftritt von Harris in Atlanta im hart umkämpften Staat Georgia. Der Republikaner verstehe das Land nicht - und auch nicht, was es bedeute, ein Amerikaner zu sein.

Springsteen sagte, er unterstütze die Demokratin Harris, weil er im Weißen Haus eine Person sehen wolle, die die Verfassung respektiere und eine Wirtschaft für die Mittelklasse aufbauen wolle. Der Rockstar sang für das Publikum auch mehrere Songs mit Akustik-Gitarre.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Georgia gehört zu jenen Staaten, die die Präsidentenwahl am 5. November entscheiden könnten. Für den Sieg braucht man 270 Stimmen von Wahlleuten aus verschiedenen Staaten. In Georgia geht es um 16 Wahlleute. Vor vier Jahren gewann Präsident Joe Biden dort gegen Trump. Diesmal liefern sich Bidens Vizepräsidentin Harris und Trump ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Georgia, mehrere Umfragen sehen den republikanischen Ex-Präsidenten knapp vorn.

