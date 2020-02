SPD will Koalition nur mit Angela Merkel fortsetzen

Generalsekretär Lars Klingbeil betonte gestern, dass die Sozialdemokraten die Große Koalition nur unter Kanzlerin Angela Merkel fortsetzen würden. Das heißt: Wer auch immer neuer CDU-Chef wird – Hoffnung auf eine baldige Übernahme des Kanzleramtes kann er oder sie sich nicht machen.

"Mit Angela Merkel sind wir in diese Koalition gegangen. Und mit ihr werden wir auch aus dieser Koalition wieder herausgehen – regulär zum nächsten Wahltermin", sagte Klingbeil. "Mir ist kein anderer Wahltermin bekannt." Der Führungswechsel bei der CDU sei kein Problem "für die verlässliche Zusammenarbeit in der Großen Koalition". "Das haben wir in der SPD auch erlebt – und trotzdem haben wir gut weiterregiert", sagte Klingbeil mit Blick auf den jüngsten Führungswechsel bei der SPD.

Spahn kommt aus der Deckung

Einer der Favoriten auf den CDU-Parteivorsitz, Gesundheitsminister Jens Spahn, hat sich gestern aus der Deckung gewagt: Er habe "immer gesagt" und dies in der vergangenen Zeit auch dokumentiert, "dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen", sagte Spahn am Rande einer Sitzung in Berlin.