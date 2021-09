SPD und Scholz liegen vorn

Gut drei Wochen vor der deutschen Bundestagswahl hat die SPD laut ZDF-"Politbarometer" erneut deutlich zugelegt und liegt nun klar vor den Unionsparteien CDU und CSU. Wenn schon am Sonntag gewählt würde, bliebe die Union bei 22 Prozent, ihrem bisher niedrigsten Wert in dieser Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen.

Die SPD könnte gegenüber der Vorwoche um drei Prozentpunkte zulegen und wäre mit 25 Prozent in dieser Projektion erstmals seit September 2002 stärkste Kraft. Die lange sehr starken und kurzzeitig sogar führenden Grünen würden dagegen drei Punkte verlieren und kämen nur noch auf 17 Prozent.

In der "K-Frage" baute SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz seinen Vorsprung aus. Am liebsten hätten 53 Prozent (plus vier) den derzeitigen Vizekanzler als Nachfolger der nicht mehr kandidierenden Angela Merkel, den CDU/CSU-Bewerber Armin Laschet wünschen sich 18 Prozent (plus eins) und die Grünen-Anwärterin Annalena Baerbock 14 Prozent (minus zwei).