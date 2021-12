Läuft alles nach Plan, springt die Ampel heute auf Grün, und der Weg für eine neue deutsche Bundesregierung ist frei. Nach dem Ja von SPD und FDP am Wochenende sollte die letzte Hürde auf dem Weg zur ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene das Votum der Grünen-Mitglieder zum Koalitionsvertrag sein. Das Ergebnis soll heute um 14.30 Uhr bekanntgegeben werden. An einer Zustimmung zweifelt niemand.

Als erste gaben am Samstag die Sozialdemokraten grünes Licht für die Ampelregierung auf Bundesebene. Die Delegierten des Sonderparteitags stimmten mit überwältigender Mehrheit von 98,8 Prozent für den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP. Der wohl künftige Kanzler Olaf Scholz kommentierte das überaus deutliche Ergebnis trocken: "Ja, und nun machen wir uns an die Arbeit."

Länger als vier Jahre regieren

Vor der Abstimmung hatte der 63-Jährige eindringlich um Zustimmung geworben und eine Regierung versprochen, die sich nicht wegdrückt und etwas wagt. "Wir haben jetzt die Chance: Ein Aufbruch kann für Deutschland stattfinden." Er bekräftigte seinen Anspruch, länger als vier Jahre an der Regierung zu bleiben. Die Ampel-Koalition mit Grünen und FDP trete an, "um miteinander freundlich zusammenzuarbeiten und um wiedergewählt zu werden".

SPD-Parteivorsitzender Norbert Walter-Borjans versprach, seine Partei werde trotzdem kein "Lautsprecher der Regierung" sein und auch die Ziele weiterverfolgen, die es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft hätten.

Anders als FDP und Grüne hat die SPD noch nicht bekanntgegeben, wen sie als Minister aufstellt. Klar ist, dass die Sozialdemokraten neben dem Kanzleramt die Ministerien für Arbeit und Soziales, Bauen, Gesundheit, Inneres, Verteidigung und wirtschaftliche Entwicklung übernehmen. Außerdem stellt sie den Kanzleramtsminister. Es wird damit gerechnet, dass die Namen heute bekanntgegeben werden – und dass die SPD mehrheitlich Frauen nominiert.

Am Sonntag sagte auch die FDP deutlich Ja zum Koalitionsvertrag. Bei einem digitalen Parteitag gab es 92,24 Prozent Zustimmung. Die FDP-Führung hatte vehement für den 177-seitigen Vertrag und die Ampel-Koalition geworben. "Ich bin überzeugt davon: Dieses Land wird von dieser Koalition profitieren, ein neuer Aufbruch in Deutschland ist möglich", sagte FDP-Chef Christian Lindner, der in der neuen Bundesregierung Finanzminister werden soll. Auch die FDP könne von dieser neuen Verantwortung profitieren.

Grünes Mitgliedervotum

"Fangen wir an. Deutschland wartet auf diesen neuen Aufbruch." Lindner betonte: "Es ist ein Koalitionsvertrag für eine Politik der Mitte, der unser Land nicht nach links rückt, sondern nach vorne führen will." Der Vorsitzende der Freien Demokraten hob unter anderem hervor, dass der Vertrag eine Erneuerung des liberalen Bildungs- und Aufstiegsversprechen beinhalte. Er stehe für gesellschaftspolitischen Aufbruch und ein modernes Einwanderungsrecht, sehe solide Finanzen und eine Digitalisierung von Staat und Gesellschaft vor.

Heute, Montag, 14.30 Uhr, wollen die Grünen das Ergebnis der Urabstimmung unter ihren 125.000 Mitgliedern bekanntgeben. Diese durften nicht nur über den Koalitionsvertrag abstimmen, sondern auch über das Personal-tableau ihrer Partei im Kabinett. Zwar gab es bei den Grünen Streit über die Postenvergabe, trotzdem wird ein klares Ja erwartet.