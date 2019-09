SPD konnte sich in Brandenburg trotz Verlusten als Nummer eins behaupten

Bei der SPD in Brandenburg herrschte gestern trotz erheblicher Stimmenverluste bei der Landtagswahl große Erleichterung. Dank eines überraschenden Endspurts haben die Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Dietmar Woidke die rechtspopulistische AfD auf den letzten Metern nicht nur eingeholt, sondern deutlich überholt.

In den Umfragen war die Landes-SPD vor einem Monat noch bei 16 Prozent gelegen. Gestern machten 26,1 Prozent (minus 5,8 Prozentpunkte) der Brandenburger ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten. Die AfD, die lange Zeit auf Platz eins schielte, landete bei 23,1 Prozent (plus 11,6 Punkte).

> Video: ORF-Korrespondentin Birgit Schwarz berichtet über den Wahlausgang in Brandenburg und Sachsen.

Platz drei ging trotz großer Verluste mit 15,7 Prozent an die CDU. Die Linkspartei, der bisherige Juniorpartner in der Landesregierung in Potsdam, wurde fast halbiert, landete bei nur noch 10,7 Prozent und damit nur hauchdünn vor den erstarkten Grünen (10,6 Prozent). Die Ökopartei erzielte damit erstmals in einem ostdeutschen Bundesland ein zweistelliges Ergebnis.

Die FDP scheiterte mit dem Einzug in den Landtag, die Freien Wähler übersprangen die Fünf-Prozent-Hürde hingegen knapp.

Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zur letzten Landtagswahl im Jahr 2014 von 47,9 auf 60 Prozent gestiegen.

> Video: Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen schließt die AfD jeweils auf dem zweiten Platz ab.

Schwierige Regierungsbildung

Die bisherige rot-rote Landesregierung hat eine erneute Mehrheit bei der gestrigen Wahl klar verfehlt. Ministerpräsident Woidke braucht nun zwei Partner, um weiterregieren zu können. Denkbar ist einerseits eine rot-rot-grüne Koalition, die ein Novum wäre. Schwierig könnte da insbesondere das Thema Kohleausstieg werden, denn die Grünen wollen so früh wie möglich raus aus der Braunkohle, SPD und Linke erst wie vorgesehen im Jahr 2038.

Denkbar wäre aber auch ein rot-schwarz-grünes Bündnis. Als eher unwahrscheinlich gilt eine rot-schwarz-rote Zusammenarbeit.

Viel Zeit zur Regierungsbildung bleibt den Parteien nicht. Denn nach der konstituierenden Sitzung des Landtags Ende September muss binnen dreier Monate ein Ministerpräsident gewählt werden – also bis Jahresende. Gelingt das nicht, müssen die 2,1 Millionen Wahlberechtigten erneut zu den Urnen gerufen werden.

Woidke kündigte an, möglichst schnell eine Regierung zu bilden. Den Wahlsieg seiner Partei wertete er als Zeichen für den Wunsch nach Stabilität in dem Bundesland. "Ich bin froh, dass das Gesicht Brandenburgs ein freundliches Gesicht bleibt", sagte Woidke mit Blick auf das starke Abschneiden der AfD. "Die Herausforderungen sind nicht geringer geworden", fügte er hinzu.