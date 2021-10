SPD, Grüne und FDP verhandeln über Ampel

Zehn Tage nach der Bundestagswahl in Deutschland geht die Regierungsbildung in eine neue Phase: Grüne und FDP gaben gestern bekannt, dass sie mit dem Wahlsieger SPD Sondierungsgespräche über eine "Ampel"-Koalition führen werden. Bereits heute soll im CityCube in Berlin die erste Dreierrunde stattfinden – eingeplant sind einmal sechs Stunden, von elf bis 17 Uhr.