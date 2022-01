So schnell kann’s gehen: Noch vor wenigen Monaten waren die deutschen Sozialdemokraten abgeschrieben – und verharrten in den Umfragen abgeschlagen bei nur noch 13 bis 15 Prozent. Nun, eine erfolgreiche Bundestagswahl später, gibt die älteste Partei des Landes den politischen Ton an – und zwar gleich auf mehreren bedeutenden Bühnen.