Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo

Den Anlass dafür lieferte die Entscheidung des kosovarischen Justizrates über die Suspendierung der serbischen Gerichtspräsidentin in Nord-Mitrovica, Ljiljana Stevanovic. Stevanovic hatte an einem Treffen der kosovarischen belgradtreuen Serbischen Liste mit Präsident Aleksandar Vucic teilgenommen.

Serbiens Präsident Vucic reagierte geradezu drohend. "Die Vereinbarung von Brüssel (2013, Anm.) existiert nicht mehr. (Der kosovarische Premier, Anm.) Albin Kurti will den Frieden im Kosovo und Metochien (serbische Bezeichnung für den Kosovo, Anm.) zerstören und das serbische Volk überall, wo es lebt, angreifen. Mein letztes Wort – was immer es (Prishtina, Anm.) tut – Serbien steht zu seinem Volk." Vucic zufolge dürften nun auch serbische Polizeikommandanten im Nord-Kosovo, die ebenfalls beim Treffen in Belgrad zugegen waren, ihre Posten verlieren.

Die Vereinbarung von Brüssel sei "tot", ließ auch Premierministerin Ana Brnabic wissen. Für Innenminister Aleksandar Vulin handelt es sich sogar um einen "ersten Schritt, um Serbien in bewaffnete Konflikte" im Kosovo zu verwickeln.