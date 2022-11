Spannende Präsidentenwahl in Slowenien

Die liberale Rechtsanwältin Natasa Pirc Musar (54) ging als Favoritin in die Stichwahl gegen den konservativen Ex-Außenminister Anze Logar (46). Laut ersten Hochrechnungen zeichnete sich allerdings ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen ab. "Das ist noch mein letzter Schritt in dieser fünf Monate langen Wahlkampagne, der nächste wird in eine leuchtende Zukunft sein", gab sich die politische Quereinsteigerin bis zuletzt siegessicher. Die erste Wahlrunde am 23. Oktober gewann Logar mit knapp 34 Prozent, Pirc Musar erhielt als Zweitplatzierte 27 Prozent. Musar wird von Regierungschef Robert Golob unterstützt, Logar ist ein Parteifreund des im April abgewählten Premiers Janez Jansa.