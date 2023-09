Spanien: Feijoo scheitert im ersten Anlauf

Mit seinem ersten Versuch einer Regierungsbildung ist der konservative spanische Oppositionsführer Alberto Nunez Feijoo am Mittwoch gescheitert. Die Kandidatur des 62-Jährigen für das Amt des Premiers und die Nachfolge des seit Ende Juli geschäftsführend regierenden Sozialisten Pedro Sanchez wurde vom Congreso de los Diputados, dem spanischen Abgeordnetenhaus, mit 178 zu 172 Stimmen abgelehnt. Feijoos Scheitern wird vor allem darauf zurückgeführt, dass seine Partido Popular (PP), die seit der Wahl vor zwei Monaten über 137 Mandate im 350-köpfigen Parlament verfügt, von den 33 Abgeordneten der rechtspopulistischen Partei Vox unterstützt wurde. Eine Koalition mit Vox wird von den meisten anderen Parteien abgelehnt, nur zwei kleine konservative Regionalparteien votierten mit je einer Stimme für Feijoo.

Noch ein Versuch

Eine zweite Chance hat der PP-Chef noch, wenngleich ihm auch dabei geringe Erfolgsaussichten eingeräumt werden: Morgen, Freitag, gibt es eine zweite Abstimmung. Anders als am Mittwoch, als er eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Stimmen benötigt hätte, reicht Feijoo dann eine einfache Mehrheit der "Ja"-Stimmen gegenüber den Ablehnungen. Aber auch die ist für Beobachter nicht in Sicht. Der staatliche TV-Sender RTVE hatte von einer "unmöglichen Kandidatur" Feijoos gesprochen.

Es wird erwartet, dass nach Feijoo der seit 2018 regierende Sozialist Sanchez im Oktober oder November ebenfalls einen Versuch unternimmt, vom Parlament als Regierungschef gewählt zu werden. Dass er die Minderheitsregierung mit der Linksbewegung Sumar fortsetzen will, hat er mehrmals angekündigt.

Sanchez’ Versprechen

Sanchez werden bessere Chancen eingeräumt, vor allem, weil er den separatistischen Parteien, also ERC des katalanischen Regierungschefs Pere Aragones sowie der Partei Junts des in Belgien im Exil lebenden Separatistenführers und spanischen Justizflüchtlings Carles Puigdemont, Zugeständnisse in Aussicht stellte. Für ihre Unterstützung einer linken Regierung fordern sie unter anderem eine Amnestie für jene "Catalanistas", die an dem gescheiterten Abspaltungsversuch von 2017 teilnahmen.

Wird innerhalb von zwei Monaten, also bis zum 27. November, kein Regierungschef gefunden, müssten die Spanier am 14. Jänner erneut zu den Urnen.

Autor Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik Heinz Steinbock