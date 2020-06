Spanien bekommt eine Grundsicherung

In Spanien werden Zehntausende Menschen bereits in diesem Monat in den Genuss des jüngst eingeführten monatlichen Grundeinkommens für finanzschwache Haushalte kommen. Am 26. Juni würden 75.000 Haushalte mit 255.000 Personen die erste Zahlung erhalten, teilte Ministerpräsident Pedro Sánchez mit.

Am Mittwoch ging das dafür nötige Gesetz durchs Parlament – ohne Gegenstimmen, es gab nur 52 Enthaltungen. Die Einmütigkeit dieser Entscheidung ist angesichts der völligen Zerstrittenheit der Parteien fast eine Sensation.

Die Hilfen betragen zwischen 462 und 1015 Euro pro Monat je nach Zusammensetzung und Größe des Haushalts. Anspruchsberechtigt sind Personen zwischen 23 und 65 Jahren, die seit mindestens drei Jahren einen selbstständigen Haushalt führen, mindestens ein Jahr sozialversicherungspflichtig waren und deren Einkommen pro Person im Haushalt unter 230 Euro im Monat liegt. Die Kosten werden auf drei bis 3,5 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Die linke Regierung aus Sozialisten (PSOE) und Unidas Podemos hatte das sogenannte Mindestlebenseinkommen Ende Mai unter dem Eindruck wachsender sozialer Not durch die Coronakrise per Dekret früher als geplant eingeführt.

