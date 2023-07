Spanien beginnt Vorsitz der EU mit einem symbolträchtigen Besuch

MADRID/KIEW. Bis Jahresende führt Spanien den EU-Ratsvorsitz: Turnusmäßig übernahm das Land am 1. Juli von Schweden. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez begann den Vorsitz mit einer symbolträchtigen Reise: in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Damit wolle er "die Solidarität von ganz Europa" bekunden, teilte Sanchez mit.

Spanien bekräftige auch die Unterstützung für die EU-Beitrittskandidatur der Ukraine, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Sanchez und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sanchez hatte den Besuch am Donnerstag, noch während der schwedischen Ratspräsidentschaft, angekündigt.

In der von Selenskyjs Büro veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung hieß es, Spanien sehe die EU-Beitrittskandidatur der Ukraine als eine der "Prioritäten seiner Präsidentschaft (des Europäischen Rates)". Außerdem unterstütze Spanien die "Stärkung der Partnerschaft der NATO mit der Ukraine".

Die linke spanische Minderheitsregierung hat sich für ihre Ratspräsidentschaft ein ambitioniertes Programm vorgenommen. Neben einem neuen Asyl- und Migrationspakt kündigte Sanchez vor allem vier Prioritäten an: die Reindustrialisierung der EU, das Voranbringen der grünen Transformation hin zu erneuerbaren Energien, ein auf mehr sozialer Gerechtigkeit basierendes Wirtschaftssystem und die Stärkung der Einheit der Europäischen Union. Die Spanier wollen auch den Binnenmarkt vertiefen, die Bankenunion vollenden und die Stärkung nachhaltiger Finanzinstrumente und Fonds wie "Next Generation EU" voranbringen. Auf der Wirtschaftsagenda hat Madrid auch die komplizierten Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Ländern angesiedelt, was vor allem Österreich mit Skepsis sieht.

Kurz vor Neuwahlen

Zur Erfüllung der Ziele könnte sich Spanien aber selbst im Weg stehen – aus innenpolitischen Gründen. Nach einem Debakel seiner Partei PSOE, die noch mit der linken Podemos regiert, bei den Kommunalwahlen im Mai hatte Sanchez die Parlamentswahlen auf 23. Juli vorgezogen, nur drei Wochen nach der Vorsitz-Übernahme, die wohl vom Wahlkampf dominiert sein werden. Umfragen sehen einen Sieg des konservativen Partido Popular voraus, der in diesem Fall mit der rechten Vox eine Koalition eingehen dürfte. Doch auch bei einem Wahlsieg Sanchez’ rechnen Beobachter nicht vor September mit einer handlungsfähigen Regierung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper