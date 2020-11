SpaceX auf dem Weg zur Raumstation ISS

Der Start der neu gestalteten "Crew Dragon"-Kapsel war eine Premiere in mehrfacher Hinsicht: Erstmals seit Einstellung des US-Space-Shuttle-Programms 2011 fliegt wieder eine internationale Crew von amerikanischem Boden aus ins All. Zudem werden die vier Astronauten sechs Monate im All bleiben, also eine Langzeitmission absolvieren. Erstmals werden sie von einem privaten Unternehmen transportiert. Für NASA-Chef Jim Bridenstine ist es ein "Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt".

