Sorge um Merkel nach neuerlichem Zitteranfall

Deutschland sorgt sich um Kanzlerin Angela Merkel: Neun Tage nach ihrem Schwächeanfall beim Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenski hat die 64-Jährige gestern die gleichen Probleme erneut gehabt. Bei der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fing Merkel plötzlich an, am ganzen Körper zu zittern.

Als sie sich kurz darauf erneut bewegte, ging es ihr wieder besser, wie in einem Video zu sehen ist. "Der Kanzlerin geht es gut. Alles findet statt wie geplant", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert unmittelbar nach dem Vorfall. Merkel ist jedenfalls zum G-20-Gipfel nach Japan aufgebrochen.

Den Schwächeanfall vergangene Woche hatte Merkel mit Wassermangel sowie zu viel Kaffee bei großer Hitze erklärt. Die Kanzlerin hatte Zweifel an ihrem Gesundheitszustand bereits vergangene Woche zurückgewiesen. Vorgestern absolvierte sie ein volles Programm mit Auftritten im Kabinett, einer Befragung im Bundestag und einer Rede bei der Humboldt-Stiftung. Dort war der 64-Jährigen bei der Begrüßung zu ihrer Konstitution gratuliert worden. Am Abend hatte sich Merkel noch mit führenden Vertretern der konservativen EVP-Fraktion zu Beratungen über das EU-Personalpaket getroffen.

G-20-Gipfel und EU-Gipfel

Die Kanzlerin, die vor kurzem ihre Mutter verlor, kehrt am Samstagabend vom G-20-Gipfel aus Japan zurück. Am Sonntag wird sie zum EU-Sondergipfel nach Brüssel fliegen. Gegen Ende Juli steht ihr jährlicher Urlaub an – der allerdings in den vergangenen Jahren stets von Abstimmungen mit anderen Staats- und Regierungschefs unterbrochen worden war.

Einen Zitteranfall hatte Kanzlerin Merkel bei schwülem Wetter bereits 2017 bei einem Mexiko-Besuch während der militärischen Ehren erlitten.