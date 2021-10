Soldaten sollen die Benzin-Krise richten

Die britische Regierung schickt das Militär aus, um die Benzinkrise in den Griff zu bekommen. Nach wie vor fehlt es im Königreich an Lkw-Fahrern, die den in durchaus ausreichenden Mengen vorhandenen Treibstoff von den Depots aus zu den Zapfsäulen bringen. Daher sind ab heute 200 Soldaten im Einsatz. Sie werden Tanklastwagen fahren und die Tankstellen des Landes beliefern, denn der Benzinmangel führt nach wie vor zu langen Schlangen vor den Zapfsäulen.

Darüber hinaus wurden 300 Sofort-Visa für ausländische Fahrer ausgestellt, während weitere 4700 Visa nicht mehr, wie vor einer Woche angekündigt, nur bis Weihnachten, sondern bis zum März nächsten Jahres gelten sollen.

Ob das die Versorgungskrise wirksam lindern wird, ist fraglich. Denn zum einen sind 5000 Lkw-Fahrer nicht viel, wenn der Branchenverband "Road Haulage Association" von einem Mangel von mehr als 100.000 ausgeht. Zum anderen ist Großbritannien nach dem Brexit für EU-Trucker nicht sehr verlockend. Vermehrte Bürokratie, aufwendige Zoll-Formalitäten und höhere Steuern haben die Arbeit unattraktiv gemacht. Darüber hinaus gibt es auch auf dem Kontinent einen Mangel an Fernfahrern und somit das Angebot von verbesserten Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen. Warum dann auf die Insel kommen?

Ein kurioser Appell illustriert die hilflose Reaktion der Regierung. Peter Neumann, Politikwissenschafter am renommierten Londoner "King’s College", erhielt einen Brief vom Verkehrsministerium. "Es gab niemals eine bessere Zeit", wurde er umworben, "die Art von Fernfahrer-Job zu finden, den Sie wollen." Der Grund für die Aufforderung: Neumann hat seinen deutschen Führerschein in England angemeldet, und weil er ihn vor 1999 erworben hatte, besaß er die Fahrerlaubnis für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen. "Gut zu wissen", twitterte der Politikwissenschafter, "dass ich, wenn es mit Politik und Wissenschaft nichts wird, immer noch ein Trucker im Brexit-Britannien werden kann." Gefolgt von drei Lach-Emojis. Wie Neumann erhielten diesen Brief rund eine Million Besitzer von Lkw-Führerscheinen.