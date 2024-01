Soldaten-Gattin fordert von Putin Heimkehr ihres Mannes

Aufgebracht fordert sie die Heimkehr ihres Mannes, der in die Ukraine abkommandiert worden sei. "Wladimir Wladimirowitsch Putin hat ein Dekret erlassen, dass mein Mann dort sein muss. Ich wüsste gerne, wann er ein Dekret erlässt, dass mein Mann zu Hause sein muss", ruft sie vor mehreren Kameras und Wahlkampfhelfern.

Es entwickelt sich ein Wortgefecht mit einer Frau, die sagt, russische Soldaten verteidigten in der Ukraine die Heimat. Andrejewa solle für die Soldaten beten. "Und was kommt dann?", schimpft Andrejewa. "Das Verteidigungsministerium hat sein Geld ausgegeben, und jetzt müssen wir alles aus unseren Jungs herausquetschen, den letzten Lebensrest? So dass sie als Krüppel zu uns zurückkommen?" Sie redet sich in Fahrt: "Was bekomme ich zurück? Einen Mann ohne Beine, ohne Arme, einen kranken Mann? Wissen Sie nicht, was dort passiert?"

Lesen Sie auch:

Solch offen geäußerter Unmut ist ungewöhnlich in Russland, wo Kritik am Krieg gegen die Ukraine verboten ist. Putin, dessen Bestätigung für weitere sechs Jahre im Amt bei der Wahl im März als sicher gilt, spricht von einer "militärischen Spezialoperation". Russland habe an der gesamten Front eine starke Position, sagte er im Dezember. Doch während nun, fast zwei Jahre nach dem Angriff, kein Ende der Kämpfe abzusehen ist, machen sich in einigen Soldatenfamilien Wut und Verzweiflung breit.

Dem will Andrejewa bei ihrem Auftritt am Samstag mit einer Abordnung der Organisation "Der Weg nach Hause" Ausdruck verleihen. Zwar hat sich Putin wiederholt mit Soldatenfamilien gezeigt und die Gefallenen für Opferbereitschaft und Heldenmut gepriesen. Doch Andrejewa sagt, sie sehe kein Interesse der Behörden, auf die Sorgen der Frauen einzugehen und ihre Männer heimkehren zu lassen. Deswegen müsse die Kampagne der Gruppe verstärkt werden.

Andrejewa appelliert auch an die Rechte von Familien und Kindern, deren Bedeutung Putin ebenfalls regelmäßig betont. Ihre kleine Tochter leide wegen der Abwesenheit des Vaters an einer gestörten Sprachentwicklung, sagt Andrejewa vor Journalisten. "Alle Probleme meiner Familie können nur auf eine einzige Weise gelöst werden - indem mein Mann demobilisiert wird. Denn unsere Tochter ist ein ganz anderes Kind, wenn ihr Vater nach Hause kommt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper