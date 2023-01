Soldat im Kosovo verwundet Serben - Eskalation befürchtet

"Ich verurteile auf das Schärfste den Angriff auf zwei Bürger des Kosovo", erklärte Ministerpräsident Albin Kurti am Freitagabend. Er sei tief besorgt über die Verwundungen der Opfer. Der 33 Jahre alte Soldat sei festgenommen worden.

Der Soldat hatte im Ski-Ort Shterpce das Feuer auf den 11-jährigen und den 21-jährigen Serben eröffnet. Einige Serben blockierten nach dem Vorfall die Hauptverbindungsstraße von Shterpce zum Rest des Landes.

Nach Angaben der serbischen Regierung trugen die beiden Cousins einen Eichenstamm, der traditionell von serbisch-orthodoxen Christen zum orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Jänner geschlagen wird. Die serbische Regierung sprach von einem "Mordversuch".

Erst vor einer Woche konnte eine Krise zwischen den Bevölkerungsgruppen und zwischen Serbien und dem Kosovo nach der Festnahme eines serbischen Polizisten beigelegt werden.

Im mehrheitlich 1,8-Millionen-Einwohner-Land Kosovo mit mehrheitlich albanischer Bevölkerung leben rund 100.000 Serben, davon die Hälfte im Norden. Die meisten dieser rund 50.000 Serben weigern sich seit Jahren, die Regierung in Pristina und den Kosovo als Staat anzuerkennen.

Auch Serbien erkennt wie die fünf EU-Länder Spanien, Slowakei, Rumänien, Griechenland und Zypern die Unabhängigkeit der Region nicht an und bezeichnet den Kosovo bis heute als autonome Provinz Serbiens und abtrünniges serbisches Gebiet. Belgrad bestärkt die Mitglieder der serbischen Minderheit im Norden des Kosovo zudem in ihren Versuchen, sich der Autorität der Regierung in Pristina zu widersetzen.

Der Konflikt schwelt seit mehr als 20 Jahren. 2008 hatte sich der Kosovo mit westlicher Unterstützung für unabhängig erklärt. Vorausgegangen war ein Krieg in den Jahren 1998 und 1999, in den die NATO zum Schutz der albanisch-stämmigen Bevölkerung eingriff. Der Kosovo wurde in der Folge unter UNO-Verwaltung gestellt, eine NATO-geführte Friedenstruppe sorgt immer noch für die Sicherheit im Land.

