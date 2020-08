Sofortige Waffenruhe in Libyen ausgerufen

Die Armee sei angewiesen, "alle Kampfhandlungen in ganz Libyen einzustellen", teilte Premier Fajis al-Sarraj am Freitag in Tripolis mit. Zudem sollen eine entmilitarisierte Zone in der strategisch wichtigen Stadt Sirte am Mittelmeer eingerichtet und ein politischer Dialog angestoßen werden.

In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitdiktator Muammar al-Gaddafi 2011 Bürgerkrieg. Die Sarraj-Regierung kämpft gegen die Truppen des einflussreichen Generals Khalifa Haftar. Alle diplomatischen Bemühungen um eine Beilegung des Konflikts scheiterten bisher. Auch frühere Waffenruhen konnte die Lage nicht beruhigen.

Sarrajs Ankündigung erfolgt mehr als zwei Monate nachdem Anhänger der Regierung die Kontrolle über mehrere Gebiete nahe Tripolis zurückgewinnen konnten. Damit stoppten sie eine 2019 begonnene Offensive Haftars auf die Hauptstadt. Agila Saleh, Vorsitzender des mit Haftar verbündeten Parlaments im Osten des Landes, rief ebenfalls zum Waffenstillstand auf.