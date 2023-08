Söldnerchef "befreit" Afrika

Rund zwei Monate nach seinem gescheiterten Kurzzeit-Aufstand in Russland ist im Internet ein neues Video des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin aufgetaucht. Der rund 40 Sekunden lange Clip, der Prigoschin in Tarnkleidung und mit Gewehr in der Hand zeigt, wurde in einem afrikanischen Land aufgenommen, das jedoch nicht näher genannt wird.

"Wir arbeiten. Die Temperatur beträgt mehr als 50 Grad", sagt Prigoschin in dem Video. Dann erklärt er, dass seine Wagner-Truppe Aufklärungsarbeiten durchführe, und fügt hinzu: "Sie macht Russland noch größer auf allen Kontinenten. Und Afrika noch freier." Die russischen Kämpfer, die für ihre Brutalität berüchtigt sind, sind in mehreren afrikanischen Staaten aktiv.

Damit wachsen die Gerüchte, dass Prigoschin im westafrikanischen Niger unterwegs ist, um die dortige Putschregierung zu stützen.

Prigoschins wichtigster Verbündeter in Moskau, General Sergej Surowikin, wurde indes gestern abgesetzt. Er war zuletzt Chef der russischen Luft- und Raumfahrttruppen, davor Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine.

