Söder will Ruhe vor der Wahl und erklärt "Affäre Aiwanger" für beendet

"Damit ist die Sache aus meiner Sicht abgeschlossen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag in einer Presserklärung. Und: "Wir werden in Bayern die bürgerliche Koalition fortsetzen können."

Söder wollte damit offensichtlich einen Strich unter die Affäre des Chefs der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, ziehen, die seit mehr als einer Woche die Politik nicht nur im Freistaat, sondern auch in der gesamten Bundespolitik in Aufruhr brachte – und auch für Söder selbst vor der Landtagswahl am 8. Oktober äußerst ungelegen kam. Die CSU regiert in Koalition mit den Freien Wählern, Söder machte auch am Sonntag klar, dass er trotz der Vorwürfe an dieser festhalten wolle. "Es wird definitiv in Bayern kein Schwarz-Grün geben", wies Söder gleichzeitig Forderungen nach einem Wechsel zurück. Eine Entlassung seines Stellvertreters Aiwanger in der Staatskanzlei wäre "nicht verhältnismäßig gewesen", begründete Söder.

Worum es in dieser "unschönen Woche", wie sie Söder bezeichnete, gegangen war, ist inzwischen bis in die letzten Winkel der Bundesrepublik vorgedrungen. In der Schultasche des 17-jährigen Aiwanger hatten Lehrer vor 35 Jahren eine Hetzschrift gefunden, die vor Menschenverachtung und Holocaust-Verniedlichung strotzte. Als Verfasser bekannte sich später Aiwangers Bruder Helmut, der sagte, die Schrift aus Rache wegen Sitzenbleibens verfasst zu haben.

Söder hatte seinem Vize am Dienstag einen Katalog mit 25 Fragen übermittelt, dessen Beantwortung am Samstag in der Staatskanzlei eintrudelte. Das Flugblatt sei "besonders eklig, widerwärtig, menschenverachtend und absoluter Nazi-Jargon", beschrieb Söder. Recht befriedigend waren Aiwangers Antworten offenbar nicht. Vieles sei ihm "nicht mehr in Erinnerung", schrieb Aiwanger, und am Schluss, er habe "als Jugendlicher auch Fehler gemacht, die mir heute leidtun". Söder nannte Aiwangers Krisenmanagement "nicht sehr glücklich".

Den Nicht-Rausschmiss begründete er im Wesentlichen mit fünf Punkten: "Erstens, er hat in seiner Jugend wohl schwere Fehler gemacht, das auch zugestanden. Er hat sich dafür zweitens entschuldigt, davon distanziert und auch Reue gezeigt." Drittens: "Ein Beweis jedoch, dass er das Flugblatt verfasst oder verbreitet hat, gibt es bis heute nicht, dagegen steht seine ganz klare Erklärung, dass er es nicht war. Viertens: Seit dem Vorfall von damals gibt es nichts Vergleichbares. Fünftens: Das Ganze ist in der Tat 35 Jahre her. Kaum einer von uns ist heute noch so wie er mit 16 war", erklärte der Ministerpräsident.

Aus Bayerns Opposition kam heftige Kritik an der Entscheidung Söders. SPD-Landeschef Florian von Brunn sprach von einem "traurigen Tag für das Ansehen von Bayern in Deutschland und der Welt". Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann sagte, Söder habe einen "schlechten Deal für unser Land gemacht".

"Herr Söder hat nicht aus Haltung und Verantwortung entschieden, sondern aus schlichtem Machtkalkül", urteilte Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD). "Aiwanger hat sich weder überzeugend entschuldigt noch die Vorwürfe überzeugend ausräumen können", so Faeser. Stattdessen sprach er von einer "Schmutzkampagne."

