Söder will nicht deutscher Kanzler werden, aber Atomkraft reaktivieren

Wer die Kandidatur für die CDU/CSU übernimmt, will der bayerische Ministerpräsident erst nach den im September 2024 anstehenden Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern entscheiden. Plangemäß ist die Bundestagswahl im Herbst 2025. Gibt es dann eine Regierungsbeteiligung, will Söder die Atomkraft reaktivieren.

Söder bekräftigte frühere Äußerungen, wonach er selbst nicht für eine Kanzlerkandidatur zur Verfügung steht. "Ich helfe sicherlich mit – auch aus Bayern und auch von der CSU – dass dieses Deutschland wieder in Fahrt kommt, aber nicht als Kanzler", sagte er im ARD-"Sommerinterview". Allerdings hatte er auch vor der Bundestagswahl 2021 lange eine eigene Kandidatur abgelehnt, bevor er sich schließlich doch darum bewarb.

Im September nächsten Jahres wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Söder sagte, es ergebe wenig Sinn, einen Kanzlerkandidaten in diese drei Landtagswahlen zu schicken. Außerdem "glaube ich auch, dass wir die Ergebnisse dieser Landtagswahl sehr sehr sensibel und sehr genau analysieren müssen und daraus möglicherweise auch gute Argumente für die Personalfrage finden."

Mitgliederentscheid über Kanzlerkandidat?

Bundestagswahlen finden plangemäß im Herbst 2025 statt. Söder ist auch offen für einen Mitgliederentscheid in der Union (CDU und CSU) über den oder die Kanzlerkandidatin.

CDU und CSU - deutsche bzw. bayerische Schwesterparteien der ÖVP in Österreich - hatten sich vor der jüngsten Bundestagswahl 2021 bei der Suche nach dem Kanzlerkandidaten massiv zerstritten, in dem Machtkampf setzte sich der damalige CDU-Chef Armin Laschet gegen Söder durch. Die Union verlor die folgende Bundestagswahl, seitdem regiert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit der Ampel-Koalition.

Bei den Zuschauerfragen zum ARD-"Sommerinterview" zeigte sich Söder wie CDU-Chef Friedrich Merz offen für eine Mitgliederentscheidung über die Kanzlerkandidatur. Wichtig sei, dass die Entscheidung geschlossen stattfinde, sagte Söder. Merz hatte dem "Münchner Merkur" gesagt, dass er ja 2021 auch per Mitgliederentscheid zum CDU-Chef gewählt worden sei. "Man muss das nicht beliebig oft wiederholen, aber es steht als Instrument in der Satzung."

Reaktivierung der Atomkraft ab 2025

Im Falle einer Regierungsbeteiligung der Union nach der nächsten Bundestagswahl kann sich Söder einen Wiedereinstieg Deutschlands in die Atomenergie vorstellen. "Und wir werden ab 2025 versuchen – wenn die Energiekrise dann noch da ist – eben eine Reaktivierung zu machen."

Der deutsche Beschluss, aus der Atomkraft auszusteigen, stammt aus dem Jahr 2011 und war damals auf Drängen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zustande gekommen. Im vergangenen April sind die drei letzten deutschen Atommeiler vom Netz gegangen. Söder hatte sich damals ebenfalls vehement für einen Ausstieg ausgesprochen, in den vergangenen Monaten seit der Energiekrise aber seine Meinung wie viele andere Unionspolitiker geändert. Auch CDU-Chef Friedrich Merz hatte wiederholt - wenn auch vergeblich - eine Verlängerung der Atomlaufzeiten in Deutschland gefordert.

"Energiepolitischer Geisterfahrer"

Deutschland sei, sagte Söder, dank des von der Ampel umgesetzten Ausstiegs aus der Atomkraft im internationalen Vergleich ein "energiepolitischer Geisterfahrer". "Die ganze Welt setzt jetzt in der Krise darauf, Kernenergie als Überbrückungsenergie zu behalten - nur Deutschland nicht", betonte Söder.

Hinzu komme, dass die Ampel-Koalition bestehend aus SPD, Grünen und FDP per Gesetz einen Rückgang des Energieverbrauchs für Deutschland vorgeschrieben habe. "Das heißt, wir sollen schrumpfen. Ich meine, haben Sie jemals was gesehen, was geschrumpft besser aussieht als vorher", sagte Söder. Er warf der Ampel vor, kein Konzept zur Energieversorgung zu haben. "Und deswegen glaube ich, zwei Dinge brauchen wir - statt Kohlekraftwerke anzuwerfen, Kernenergie zu verlängern - es geht, letztes Jahr hieß es ja auch, es geht nicht - und zweitens, auf neue Technologien wie die Kernfusion zu setzen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper