Wir haben einen großen Vorsprung, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen." Diesen Vorwurf twitterte Donald Trump in der Wahlnacht über seinen favorisierten Kommunikationskanal. Ohne irgendeinen Beweis dafür zu liefern. Twitter reagierte sofort und kennzeichnete den Tweet – sowie etliche weitere seiner in schneller Folge abgefeuerten Tiraden – mit dem Hinweis, dass dieser "irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess" sei.