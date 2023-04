So viel wie nie zuvor: 2,24 Billionen Dollar Ausgaben für Rüstung

Die weltweiten Militärausgaben sind auch im Vorjahr weiter gestiegen, auf den bisherigen Höchststand von 2,24 Billionen Dollar (2,05 Billionen Euro). Wegen des Ukraine-Krieges rüsteten europäische Staaten mehr auf als in den Jahren davor, um 13 Prozent. Das geht aus den neuen Daten hervor, die heute vom Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) veröffentlicht werden.

Die Militärausgaben stiegen demnach global das achte Jahr in Folge, um 3,7 Prozent gegenüber 2021. Dabei sei der reale Anstieg noch durch die Auswirkungen der Inflation gebremst worden, die in vielen Ländern so hoch war wie seit Jahrzehnten nicht mehr, analysiert SIPRI. Ohne Inflationsbereinigung seien die Gesamtausgaben weltweit um 6,5 Prozent gestiegen.

USA an der Spitze

"Biggest Spender" bleiben mit Abstand die USA mit 877 Milliarden Dollar, was 39 Prozent der gesamten weltweiten Militärausgaben entspricht und dreimal so hoch ist wie die Ausgaben Chinas, des Zweitplatzierten (siehe auch Grafik). Die russischen Militärausgaben stiegen um rund 9,2 Prozent auf rund 86,4 Milliarden Dollar und katapultierten Wladimir Putins Reich vom fünften auf den dritten Platz der größten Rüstungsfinanciers. Dabei zeigen die von Russland Ende 2022 veröffentlichten Zahlen, dass die Ausgaben für die "Landesverteidigung" bereits um 34 Prozent höher waren als im Budget von 2021. Das deute darauf hin, dass die Invasion in der Ukraine Russland weit mehr gekostet habe, als es erwartet hätte, sagte Lucie Béraud-Sudreau, Direktorin des SIPRI-Programms für Militärausgaben und Rüstungsproduktion.

Download zum Artikel Rüstungsausgaben weltweit PDF-Datei vom 23.04.2023 (1.227,78 KB) PDF öffnen

Die Militärausgaben der Ukraine erreichten im Jahr 2022 44 Milliarden Dollar. Mit 640 Prozent war das der höchste Anstieg der Militärausgaben eines Landes in einem Jahr, der jemals in den SIPRI-Daten verzeichnet wurde.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte nach Einschätzung von SIPRI auch unmittelbare Auswirkungen auf die Entscheidungen über Militärausgaben in Mittel- und Westeuropa. Man könne auch davon ausgehen, dass sie in den kommenden Jahren weiterwachsen werden.

Im Jahr 2022 stiegen die Militärausgaben in Mittel- und Westeuropa auf insgesamt 345 Milliarden Dollar. Real übertrafen sie damit zum ersten Mal die Ausgaben von 1989, als der Kalte Krieg zu Ende ging. Einige der stärksten Anstiege wurden in Finnland (36 Prozent), Litauen (27 Prozent), Schweden (12 Prozent) und Polen (11 Prozent) verzeichnet.

Militärhilfe für Ukraine

Genauer beleuchtet hat SIPRI auch die westliche Militärhilfe für die Ukraine nach dem Einmarsch Russlands im Februar 2022. Demnach stellten die USA Kiew Unterstützung im Wert von 19,9 Milliarden Dollar zur Verfügung, die größte einschlägige Zuwendung eines Landes an einen Empfänger in einem Jahr seit dem Ende des Kalten Krieges. Zweit- und drittgrößte Geber waren Großbritannien mit 2,5 Milliarden und Deutschland mit zwei Milliarden Dollar.

Zusammen mit mehr als 20 weiteren Staaten, die laut SIPRI allerdings keine detaillierten Zahlen veröffentlichten, schätzen die Stockholmer Friedensforscher das gesamte Ausmaß der finanziellen Militärhilfe an die Ukraine im Vorjahr auf mindestens 30 Milliarden US-Dollar – und das ohne die tatsächlichen Waffenlieferungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper