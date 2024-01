Slowakischer Parlamentsvize will als Sühne Straßen kehren

Das schrieb der Politiker, der für die Präsidentschaftswahl am 23. März kandidiert, auf Facebook.

Danko hatte in der Nacht zum 18. Jänner mit seinem Auto in Bratislava eine Ampel kaputt gefahren. Anstatt auf das Eintreffen der Polizei zu warten, war er jedoch nach Hause gefahren. Erst am nächsten Tag unterzog er sich einem Alkoholtest, der dann natürlich negativ ausfiel. Die Oppositionsparteien fordern seither seinen Rücktritt.

In der Kritik steht auch die Polizei, die den 49-jährigen Nationalisten aufgrund einer Ölspur noch in der Unfallnacht ausfindig machte, aber keinen sofortigen Alkoholtest vornahm. Danko gehört als Chef der mitregierenden Slowakischen Nationalpartei SNS zu den mächtigsten Männern der seit Oktober 2023 amtierenden Regierungskoalition. In der Vergangenheit war er selbst Parlamentspräsident und damit zweithöchster Amtsträger der Slowakischen Republik. Seinen Straßenkehrdienst will er am 6. April antreten.

Das könnte Sie auch interessieren: Anti-ukrainische Desinformationskampagne soll Faktenchecker ablenken

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.