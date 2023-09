Slowakei vor der Wahl: Wie zuverlässig wäre Fico als Verbündeter?

"Wir sind ein friedliches Land. Wir werden keine einzige Patrone in die Ukraine schicken." Das war Robert Ficos unverblümte Botschaft an rund 300 Anhänger auf einer politischen Kundgebung vergangene Woche in der westslowakischen Stadt Banovce nad Bebravou. Der ehemalige populistische Ministerpräsident gilt bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 30. September als Favorit.

Sollte er sein Versprechen wahr machen, würde dies eine Wende für die Slowakei bedeuten, die bisher ein treuer Verbündeter der Ukraine in deren Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg war. Bratislava hat Kiew Waffen geliefert und innerhalb der Europäischen Union und der NATO starke politische Unterstützung geboten. "Sie werden sich ohnehin zusammensetzen und eine Einigung finden müssen", sagte Fico über die Konfliktteilnehmer. "Russland wird die Krim niemals verlassen, niemals die Gebiete, die es kontrolliert."

Ficos Sieg ist allerdings nicht garantiert. Seine sozialkonservative Partei Smer-SD liegt in den jüngsten Umfragen mit 20,3 Prozent nicht allzu weit vor der liberalen Progressiven Slowakei (PS) mit 17,2 Prozent. Vieles hängt davon ab, wie die kleineren Parteien abschneiden. Die Bildung einer Koalitionsregierung könnte sich als schwierig erweisen. Westliche Diplomaten sagen auch, dass ein kleines Land wie die Slowakei nicht die Politik der EU und der NATO auf den Kopf stellen könne. Doch Fico hat in Brüssel und darüber hinaus Aufsehen erregt, indem er die Sanktionen gegen Russland kritisierte, eine Annäherung an Moskau forderte, sobald der Krieg beendet ist, und versprach, ein Veto gegen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine einzulegen, sollte sich diese Möglichkeit jemals ergeben. Er könnte sich auch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban verbünden, der enge Beziehungen zu Russland unterhält, mutmaßen Diplomaten. Ukrainische Beamte äußern sich besorgt über die Aussicht auf eine Orban-Koalition innerhalb der EU, weisen aber darauf hin, dass Ungarn bei wichtigen Entscheidungen in der Regel nicht aus der Reihe tanzt, und erwarten daher im Falle eines Wahlsiegs von Fico nur begrenzte außenpolitische Auswirkungen.

2018 zurückgetreten

Fico, der 2018 zurücktreten musste, nachdem der Mord an einem Enthüllungsjournalisten Massenproteste ausgelöst hatte, habe sich in der Opposition radikalisiert, sagen Insider. In der Zwischenzeit haben sich Desinformationen verbreitet, die die öffentliche Unterstützung für die Ukraine seit dem russischen Einmarsch im Jahr 2022 untergraben haben, so Katarína Klingová vom Thinktank Globsec. Die Slowakei, so fügte sie hinzu, sei seit langem ein fruchtbarer Boden für prorussische Narrative, dank ihrer historischen Affinität und des geringen Vertrauens in öffentliche Institutionen. "Wenn man jetzt das Fernsehen einschaltet, sieht man in fast jeder Debatte einen politischen Vertreter, der Desinformationsnarrative verwendet", sagte Klingová. "Sie müssen nicht unbedingt den Kreml unterstützen ... aber sie spielen Russland definitiv in die Hände." Eine Globsec-Umfrage von Anfang des Jahres ergab, dass nur 40 Prozent der Slowaken Russland für den Einmarsch in die Ukraine verantwortlich machen – der niedrigste Wert in ganz Mittel- und Osteuropa.

